В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС







Глава Окинского района Матвей Мадасов рассказал, что в районе были обильные осадки, самый пик пришёлся на ночь с 17 на 18 июня. Примерно в час ночи произошёл размыв дорожного полотна.



- На сегодняшний день нам необходимо восстановить транспортную доступность. Этой проблемой мы занимаемся не первый год, мосты на автодороге пришли в негодность, они были построены в 1988 году, когда строилась эта дорога, с тех пор деревянные мосты пришли в негодность. Сейчас основная задача найти источник финансирования, эта самая сложная задача, - добавил глава района.



