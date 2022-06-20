В Бурятии восстанавливают проезд на дороге, где введён режим ЧС

В Окинском районе Бурятии продолжаются восстановительные работы на дороге Монды – Орлик, которую размыло после дождей. Также там разрушился объездной мост. «Большую воду» не выдержали трубы, из-за чего потоком воды дорогу и размыло. Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня там был введён режим ЧС муниципального характера.
Сейчас ведутся восстановительные работы на 98 км дороги Монды – Орлик, а также на объездных дорогах в местности Ехэ-Хайгас
- На 98км +450м дороги уложили подушку скального грунта, проложили три трубы. Сегодня, 20 июня, по окончании работ планируют перейти на участок 98км +150. Из Улан-Удэ выехала техника – два «КамАЗа» и три самосвала. Они поедут на участок дороги Монды – Орлик на 123 км, - сообщается в группе «Ока-инфо».
В выходные ход работ на месте проверил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Он сообщил, что объездная дорога будет восстановлена в течение двух-трёх дней.
- Мы усиливаем дорогу шестью водопропускными трубами вместо четырёх, как было ранее, и в основание закладываем скальник, он поможет выдержать поток воды, до этого его не было. Однако это всё временно. Конечно, на данном участке просто необходим капитальный ремонт мостов. Старые, деревянные были построены ещё в 1988 году. Минтранс Бурятии в самое ближайшее время займётся разработкой проектной документации, - сообщил Евгений Луковников в своём телеграм-канале.
Глава Окинского района Матвей Мадасов рассказал, что в районе были обильные осадки, самый пик пришёлся на ночь с 17 на 18 июня. Примерно в час ночи произошёл размыв дорожного полотна.
- На сегодняшний день нам необходимо восстановить транспортную доступность. Этой проблемой мы занимаемся не первый год, мосты на автодороге пришли в негодность, они были построены в 1988 году, когда строилась эта дорога, с тех пор деревянные мосты пришли в негодность. Сейчас основная задача найти источник финансирования, эта самая сложная задача, - добавил глава района.