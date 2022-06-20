В Агинском округе появилась бурятская «юрта» для бракосочетаний

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

В местном ЗАГС открылся этнозал «Залиршагуй гуламта»



17 июня в отделе ЗАГС Агинского района Забайкальского края состоялось торжественное открытие этнозала «Залиршагуй гуламта» («Неугасимый очаг»), олицетворяющего семейный очаг и благополучие, символ единения и преемственности поколений. Мероприятие прошло в рамках Года культурного наследия народов России.



Первыми посетителями этнозала стала семья Дашиянжибон Чингиса и Эльвиры, чей семейный союз был официально зарегистрирован в этот день в Агинском отделе ЗАГС. Молодых поздравили представители департамента ЗАГС Забайкалья, Агинского национального музея имени Г. Цыбикова и краевого центра развития бурятской культуры.



- В зале, оформленном в виде бурятской юрты со всем убранством традиционной мебели, искусно изготовленной известным мастером Александром Шагдуровым, все желающие новобрачные могут провести запоминающуюся церемонию по бурятским традициям и обычаям. Ведь издревле юрта кочевника-бурята служила жилищем и местом, где из поколения в поколение передавались мудрость предков, жизненная энергия, навыки, мастерство счастливой семейной жизни, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкалья.

