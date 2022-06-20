В республике запрещены прогулки в лесах
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не было зарегистрировано. На утро 20 июня их также нет.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике запрещены прогулки в лесах
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году
Ожидается участие более 500 велосипедистов
Команда КВН «Дальневосточные ворота», успешно играющая в Первой лиге, была создана только в 2021 году
Удовлетворены иски прокуратуры об организации уличного освещения
В дело вмешалась прокуратура
Днём +25, +30, местами +16, +21
Преступление произошло на территории частной производственной базы
У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года
Практически сорок лет Николай Володченков трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана
Прямо во время сета зрители смогут выбрать, какая песня будет следующей, а после фанаты смогут подойти познакомиться и поболтать с любимой группой
Роль Бальжан Хатан в разных составах исполнили Дина Санданова и Батчимэг Самбуу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и вскрыли дверь
Стихи Евгений Ярилов написал в честь праздника – 356-летия бурятской столицы