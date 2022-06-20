В Бурятии нет лесных пожаров

В республике запрещены прогулки в лесах



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не было зарегистрировано. На утро 20 июня их также нет.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



