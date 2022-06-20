Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году
В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Бурятии Урбаханов Виктор Романович. Ему было 19 лет.
Виктор Урбаханов родился 28 июня 2002 года в посёлке Таксимо Муйского района. Таксимовскую среднюю школу №3 окончил в 2020 году.
- В школе показал себя как хороший и прилежный ученик. Общественные поручения выполнял всегда добросовестно, принимал участие в различных школьных и районных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях. Виктор был целеустремлённым, трудолюбивым, самостоятельным, воспитанным, вежливым, наблюдательным, уверенным и тактичным молодым человеком. Всегда с уважением относился к взрослым, одноклассникам и ребятам младшего возраста. Готов был вести за собой, никогда не замыкался в себе, в сложной и конфликтной ситуации не терял хладнокровия, - сообщается в группе «Муя-инфо».
Посещал учебный центр, где занимался по специальности «автодело». В 2019 году одним из первых вступил в ряды юнармии, был назначен командиром отряда Муйского отделения.
Был победителем районной спартакиады по допризывной подготовке в составе сборной школы, лауреатом в личном первенстве
Участвовал в различных мероприятиях по военно-прикладному и юнармейскому многоборью: в «школьном биатлоне», Кубке школы по практической стрельбе из пневматической винтовки, разборке/сборке ММГ АК74, РХБЗ. Занимал первые места.
Был призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ.
Виктор всегда мечтал стать военным, хотел служить в войсках специального назначения.
После школы сам пошёл служить в ряды Вооружённых сил, срочную службу проходил в Кяхте. После окончания подписал контракт.
Погиб в июне.
На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике запрещены прогулки в лесах
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году
Ожидается участие более 500 велосипедистов
Команда КВН «Дальневосточные ворота», успешно играющая в Первой лиге, была создана только в 2021 году
Удовлетворены иски прокуратуры об организации уличного освещения
В дело вмешалась прокуратура
Днём +25, +30, местами +16, +21
Преступление произошло на территории частной производственной базы
У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года
Практически сорок лет Николай Володченков трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана
Прямо во время сета зрители смогут выбрать, какая песня будет следующей, а после фанаты смогут подойти познакомиться и поболтать с любимой группой
Роль Бальжан Хатан в разных составах исполнили Дина Санданова и Батчимэг Самбуу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и вскрыли дверь
Стихи Евгений Ярилов написал в честь праздника – 356-летия бурятской столицы