На Украине погиб 19-летний военный из Бурятии

Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году



В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Бурятии Урбаханов Виктор Романович. Ему было 19 лет.



Виктор Урбаханов родился 28 июня 2002 года в посёлке Таксимо Муйского района. Таксимовскую среднюю школу №3 окончил в 2020 году.



- В школе показал себя как хороший и прилежный ученик. Общественные поручения выполнял всегда добросовестно, принимал участие в различных школьных и районных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях. Виктор был целеустремлённым, трудолюбивым, самостоятельным, воспитанным, вежливым, наблюдательным, уверенным и тактичным молодым человеком. Всегда с уважением относился к взрослым, одноклассникам и ребятам младшего возраста. Готов был вести за собой, никогда не замыкался в себе, в сложной и конфликтной ситуации не терял хладнокровия, - сообщается в группе «Муя-инфо».



Посещал учебный центр, где занимался по специальности «автодело». В 2019 году одним из первых вступил в ряды юнармии, был назначен командиром отряда Муйского отделения.



Был победителем районной спартакиады по допризывной подготовке в составе сборной школы, лауреатом в личном первенстве



Участвовал в различных мероприятиях по военно-прикладному и юнармейскому многоборью: в «школьном биатлоне», Кубке школы по практической стрельбе из пневматической винтовки, разборке/сборке ММГ АК74, РХБЗ. Занимал первые места.



Был призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ.



Виктор всегда мечтал стать военным, хотел служить в войсках специального назначения.



После школы сам пошёл служить в ряды Вооружённых сил, срочную службу проходил в Кяхте. После окончания подписал контракт.



Погиб в июне.



