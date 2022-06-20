Команда Бурятии стала второй на «Парасибириаде»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В командном зачёте победили спортсмены Иркутской области



В Иркутске 17 июня состоялась торжественная церемония закрытия спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022». Соревнования проводились три дня в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена» по пяти видам спорта: волейбол сидя, плавание, лёгкая атлетика, настольный теннис и пауэрлифтинг. В турнире участвовали 11 команд из Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краёв, республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия.



В командном зачёте по волейболу сидя победила команда Бурятии, второй стала Иркутская область, третьей – Республика Тыва. По плаванию первое место заняла сборная Республики Алтай, второе место – Бурятия, третье – Красноярский край. В соревнованиях по пауэрлифтингу лидировали команды Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и Хакасии.



В командном зачёте по лёгкой атлетике лучшей стала команда Тувы, второй – Иркутской области, третьей – Красноярского края. В турнире по настольному теннису победила Хакасия, второе место – у Красноярского края, третье место разделили Иркутская область и Бурятия.



Победителем спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада» в общекомандном зачёте стала сборная Иркутской области. Второе место заняли спортсмены Бурятии, на третьем месте оказалась команда Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

