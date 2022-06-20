В Бурятии перекроют дорогу из-за Байкальского веломарафона

Ожидается участие более 500 велосипедистов
25 июня на региональной дороге в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения. В этот день состоится XV Байкальский веломарафон (0+).
Ожидается участие более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии, Китая. Призовой бюджет в 2022 году составляет 50 тысяч рублей.
Трасса веломарафона пройдёт вдоль восточного побережья Байкала, от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. Спортсмены посоревнуются на семи различных дистанциях, от 1 километра до 260 км, в разных возрастных группах.
Во время XV Байкальского веломарафона будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян:
- с 07 ч.45 м. до 09 ч. 30 м. на участке км 9 - км 57;
- с 09 ч.30 м. до 11 ч.00 м. на участке км 57 - км 135;
- с 11 ч.00 м. до 15 ч.00 м. на участке км 135 - км 212;
- с 15 ч.00 м. до 17 ч.00 м. на участке км 212 - км 264.
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