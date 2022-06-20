В Бурятии перекроют дорогу из-за Байкальского веломарафона

Ожидается участие более 500 велосипедистов



25 июня на региональной дороге в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии введут временное ограничение движения. В этот день состоится XV Байкальский веломарафон (0+).



Ожидается участие более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов велоспорта из Бурятии, Забайкальского края, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Москвы, Монголии, Китая. Призовой бюджет в 2022 году составляет 50 тысяч рублей.



Трасса веломарафона пройдёт вдоль восточного побережья Байкала, от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. Спортсмены посоревнуются на семи различных дистанциях, от 1 километра до 260 км, в разных возрастных группах.



Во время XV Байкальского веломарафона будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участках автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян:



- с 07 ч.45 м. до 09 ч. 30 м. на участке км 9 - км 57;

- с 09 ч.30 м. до 11 ч.00 м. на участке км 57 - км 135;

- с 11 ч.00 м. до 15 ч.00 м. на участке км 135 - км 212;

- с 15 ч.00 м. до 17 ч.00 м. на участке км 212 - км 264.





