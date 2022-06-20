Команда КВН «Дальневосточные ворота», успешно играющая в Первой лиге, была создана только в 2021 году
18 июня команда КВН из Бурятии «Дальневосточные ворота» успешно сыграла в ¼ финала Первой лиги – третьей по статусу Международного союза КВН (16+). Представители Бурятии выбили себе путёвку в полуфинал Первой лиги.
- Поздравляю ребят и их художественных руководителей Аюура Бат и Дениса Одоева с отличным результатом! Ребята проявили характер и на последнем конкурсе на зубах с широкой улыбкой выгрызли себе место в полуфинале, - поделился в Бурятии известный деятель КВН Чингис Болотов.
Победу в ¼ одержала команда «Евразия» из Челябинска – 11 баллов. Команда «Дальневосточные ворота» набрала 10,4 балла, как и команды «Отбоя нет» (Екатеринбург) и «Халатные люди» Волгоград/Волжский) 10,4. По 9,6 баллов у «Партии» (Нижний Новгород) и «Имени Янковского» (Мурманск/Ростов-на-Дону).
Как сообщал «Байкал-Daily», команда КВН «Дальневосточные ворота» была создана в 2021 году из совершенно новых лиц. Все они прошли серьёзный кастинг, чтобы попасть в сборную Бурятии.
- Сегодня мы регион, с которого начинается Дальний Восток. Поэтому команда называется «Дальневосточные ворота». Дальний Восток - это широчайший спектр интересных образов. Конечно же, не забываем про Бурятию и Байкал, - пояснял ранее Чингис Болотов.
Уже в первом для себе международном фестивале «КиВин-2021» команда показала отличный результат. Новички сразу же смогли пройти в Первую лигу. «То есть мы смогли перепрыгнуть из первого класса в десятый», - сравнил Чингис Болотов.
Тогда «Дальневосточные ворота» не смогли войти в тройку лучших в 1/8 финала Первой лиги и вылетели. Однако в этот раз, они уже более опытные игроки, показывают уверенную игру и претендуют на финал.
В конце 2021 года «Дальневосточные ворота» стали победителями Центральной межрегиональной лиги КВН «Азия».
Игры Первой лиги проходят в Перми.
Команда Бурятии пробилась в полуфинал Первой лиги КВН
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