На трёх сельских улицах в Бурятии через суд появится освещение

Удовлетворены иски прокуратуры об организации уличного освещения



На трёх улицах в сёлах Сотниково, Кокорино, улусе Хурамша Иволгинского района нет уличного освещения. Нарушение выявила прокурорская проверка во время надзорных мероприятий.



- Отсутствие освещения в населённом пункте создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрации сельских поселений «Сотниковское», «Гильбиринское» обязанности организовать освещение на улицах.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

