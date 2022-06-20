Удовлетворены иски прокуратуры об организации уличного освещения
На трёх улицах в сёлах Сотниково, Кокорино, улусе Хурамша Иволгинского района нет уличного освещения. Нарушение выявила прокурорская проверка во время надзорных мероприятий.
- Отсутствие освещения в населённом пункте создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрации сельских поселений «Сотниковское», «Гильбиринское» обязанности организовать освещение на улицах.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
На трёх сельских улицах в Бурятии через суд появится освещение
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