У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года
Медицинская сестра хирургического отделения Тункинской центральной районной больницы Светлана Митанова награждена почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Уважаемая Светлана Базыровна, поздравляем Вас с получением достойной награды. Вы заслужили её, упорно трудясь на протяжении 42 лет на благо здоровья пациентов. Желаем Вам и в дальнейшем всегда быть впереди, всегда побеждать и выигрывать. Делиться своим огромным и бесценным опытом работы с молодыми специалистами. Успехов вам во всём, пусть все вершины покоряются вам без труда! Желаем вместе с близкими и друзьями и коллегами разделить радость этой победы, и чтобы эта награда стала стимулом для новых мечтаний и важных целей! – поздравил её коллектив больницы.
Коллеги поблагодарили Светлану Базыровну за многолетний добросовестный труд.
День медицинского работника празднуют в стране в первый месяц лета. Он отмечается в третье воскресенье июня — в 2022 году дата выпала на 19 июня.
Медсестру Тункинской ЦРБ наградили почётной грамотой минздрава России
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