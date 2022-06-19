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Медсестру Тункинской ЦРБ наградили почётной грамотой минздрава России

Медсестру Тункинской ЦРБ наградили почётной грамотой минздрава России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года

Медицинская сестра хирургического отделения Тункинской центральной районной больницы Светлана Митанова награждена почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Уважаемая Светлана Базыровна, поздравляем Вас с получением достойной награды. Вы заслужили её, упорно трудясь на протяжении 42 лет на благо здоровья пациентов. Желаем Вам и в дальнейшем всегда быть впереди, всегда побеждать и выигрывать. Делиться своим огромным и бесценным опытом работы с молодыми специалистами. Успехов вам во всём, пусть все вершины покоряются вам без труда! Желаем вместе с близкими и друзьями и коллегами разделить радость этой победы, и чтобы эта награда стала стимулом для новых мечтаний и важных целей! – поздравил её коллектив больницы.

Коллеги поблагодарили Светлану Базыровну за многолетний добросовестный труд.

День медицинского работника празднуют в стране в первый месяц лета. Он отмечается в третье воскресенье июня — в 2022 году дата выпала на 19 июня. 
Тункинская ЦРБ

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