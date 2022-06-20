Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы

Днём +25, +30, местами +16, +21
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июня по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +2, +7, днём +25, +30, местами +16, +21.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +27, +29.
Днём +25, +30, местами +16, +21
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