В Бурятии в запертой квартире нашли труп женщины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и вскрыли дверь



Вчера, 18 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозёрска о том, что её пожилая соседка не выходит на связь и не открывает дверь.



На место оперативно выехали спасатели. Они в присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и при помощи специнструмента вскрыли дверь. Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили 69-летнюю женщину без признаков жизни.



Жителей призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности. «Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112», - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

