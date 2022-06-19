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В Бурятии в запертой квартире нашли труп женщины

В Бурятии в запертой квартире нашли труп женщины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и вскрыли дверь

Вчера, 18 июня, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозёрска о том, что её пожилая соседка не выходит на связь и не открывает дверь.

На место оперативно выехали спасатели. Они в присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и при помощи специнструмента вскрыли дверь. Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили 69-летнюю женщину без признаков жизни.

Жителей призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности. «Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112», - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
спасатели

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