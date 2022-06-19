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В Улан-Удэ пройдёт городской опен-эйр AYA.fest

В Улан-Удэ пройдёт городской опен-эйр AYA.fest
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Прямо во время сета зрители смогут выбрать, какая песня будет следующей, а после фанаты смогут подойти познакомиться и поболтать с любимой группой

Первый НЕ фестиваль современной музыки AYA.fest пройдёт 25 июня, сообщают организаторы в соцсети.

- Вместе с «Не Школой Вокала» мы придумали свой городской опен-эйр, чтобы объединить музыкантов и слушателей, художников и зрителей на одной маленькой, но уютной площадке. Мы хотим сломать четвёртую стену, разорвать дистанцию между артистом и его аудиторией. Для нас важно собрать всех классных людей города, чтобы друг друга поддерживать и укреплять связи в творческом сообществе, - продолжают они.

НЕ фестиваль AYA.fest — это не просто сборный концерт. «Здесь мы станем максимально близки — прямо во время сета зрители смогут выбрать, какая песня будет следующей, а после фанаты смогут подойти познакомиться и свободно поболтать с любимой группой», - отмечают организаторы.

Харизматичный LUTAAR с запоминающимся хип-хопом на бурятском языке, ироничные рок-герои «Местный Бездарь», мастер вдохновляющих историй ИГРО, романтичные LAZYB0NES – это только часть лайнапа, который объявят совсем скоро. «Отдельный блок будет посвящён выступлениям учеников «Не Школы вокала» и «Не Школы барабанов» — главных партнёров AYA.fest. А ещё мы приготовили выступление секретного гостя — его имя пока в тайне, но вы точно его знаете и будете в восторге!», - интригуют они.

Мероприятие пройдёт 25 июня с 18:00 во дворе «Не Школы вокала» по ул. Коммунистическая, 21Б. Подробнее о нём можно узнать в группе НЕ фестиваля во «ВКонтакте».

Возрастное ограничение 16+
концерт

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