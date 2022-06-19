Мэр Читы написал стихи, посвящённые Улан-Удэ

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День города в Улан-Удэ: куда сходить Общество, 18 июня Улан-Удэ отмечает своё 356-летие. В столице Бурятии широко отметят праздник, гуляния пройдут во всех районах города на разных площадках. «Байкал-Daily» представляет программу мероприятий.