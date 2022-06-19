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Мэр Читы написал стихи, посвящённые Улан-Удэ

Мэр Читы написал стихи, посвящённые Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Стихи Евгений Ярилов написал в честь праздника – 356-летия бурятской столицы

Мэр Читы Евгений Ярилов специально в честь праздника – Дня города - написал стихи, посвящённые Улан-Удэ. Об этом накануне сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

В стихотворении есть две строчки на бурятском языке:

«Я посвящаю стих тебе, Улан-Удэ,
Сюда приехал я к друзьям и братьям,
С которыми давно в одной узде,
Которых не устану уважать я.

Здесь двух сестёр - Уду и Селенгу,
Природа-мать в один поток смешала,
Чтоб те, объединившись на бегу,
Вдвоем текли до батюшки Байкала.

Здесь глубиной пронзает неба синь,
Ласкает ноздри ароматов россыпь,
Когда с Байкала грозный Баргузин,
Привет степных цветов тебе приносит.

Степей здесь радуют обширные просторы,
Стоит стеной могучий хвойный лес,
Улыбки девушек с красивым взором,
Глаза озёр под вечный цвет небес.

Здесь красит небо Селенги закат
И Мандрик солнца замедляет ход,
Казачьих песен слышен плавный лад,
И ёхор зазывает в хоровод.
Здесь Будда уживается с Иисусом,
И здесь в почёте мудрый Магомет,
Смесь разных вер живёт, и разных вкусов,
И вечный мир - от прадедов завет.

Здесь чувствуется крепкая рука
В веках объединенного народа,
Здесь строят город крепко, на века,
И город хорошеет год от года.

И пусть история твоя, сосед,
Несёт тебя к твоей безбрежной дали
И чтобы никогда не знал ты бед,
Чтоб твои дети в мире процветали.

Три с половиной сотни - не предел,
Ведь сделан на века уже задел,
Бурхадай ундэр хухэ тэнгэридэл
Мунхэ байгыш – сосед Улан-Удэ!».

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 18 июня, Улан-Удэ масштабно отпраздновал своё 356-летие. В центре бурятской столицы прошло открытие, праздничное шествие, в котором участвовали 10 тысяч человек. В парке имени Орешкова в Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка.

Гуляния, различные мероприятия проходили в течение всего дня во всех районах города на разных площадках.

Вечером на площади Советов состоялся большой концерт. Торжество завершилось праздничным фейерверком. 
Улан-Удэ стихи

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