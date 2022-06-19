В Забайкалье будут судить мужчину, убившего приятеля



Могочинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Амурской области. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть человека.



Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России.



По версии следствия, 3 апреля 2022 года на территории частной производственной базы в Могоче на почве пьяной ссоры житель Амурской области, подрабатывающий сторожем, нанёс множество ударов кулаками по лицу и телу своего знакомого, после чего кухонным ножом несколько раз ударил потерпевшего в область бедер.



- Одно из ранений с повреждением артерии и вены оказалось опасным для жизни потерпевшего, который скончался на месте через непродолжительное время ввиду обильной кровопотери, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.



Обвиняемый покинул место преступления и пытался скрыться, однако по горячим следам был обнаружен и задержан сотрудниками полиции.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Могочинский районный суд.

