В Забайкалье будут судить мужчину, убившего приятеля

Преступление произошло на территории частной производственной базы
Могочинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Амурской области. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России.
По версии следствия, 3 апреля 2022 года на территории частной производственной базы в Могоче на почве пьяной ссоры житель Амурской области, подрабатывающий сторожем, нанёс множество ударов кулаками по лицу и телу своего знакомого, после чего кухонным ножом несколько раз ударил потерпевшего в область бедер.
- Одно из ранений с повреждением артерии и вены оказалось опасным для жизни потерпевшего, который скончался на месте через непродолжительное время ввиду обильной кровопотери, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.
Обвиняемый покинул место преступления и пытался скрыться, однако по горячим следам был обнаружен и задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Могочинский районный суд.
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