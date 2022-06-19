 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 июня

18 июня

17 июня

Популярное

В Забайкалье будут судить мужчину, убившего приятеля

В Забайкалье будут судить мужчину, убившего приятеля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступление произошло на территории частной производственной базы

Могочинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Амурской области. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года на территории частной производственной базы в Могоче на почве пьяной ссоры житель Амурской области, подрабатывающий сторожем, нанёс множество ударов кулаками по лицу и телу своего знакомого, после чего кухонным ножом несколько раз ударил потерпевшего в область бедер.

- Одно из ранений с повреждением артерии и вены оказалось опасным для жизни потерпевшего, который скончался на месте через непродолжительное время ввиду обильной кровопотери, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.

Обвиняемый покинул место преступления и пытался скрыться, однако по горячим следам был обнаружен и задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Могочинский районный суд.
суд прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Медсестру Тункинской ЦРБ наградили почётной грамотой минздрава России
Медсестру Тункинской ЦРБ наградили почётной грамотой минздрава России
Общество, 19.06.2022
У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года
В Байкальском заповеднике поздравили с днём рождения биолога-охотоведа
В Байкальском заповеднике поздравили с днём рождения биолога-охотоведа
Общество, 19.06.2022
Практически сорок лет Николай Володченков трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана
В Улан-Удэ пройдёт городской опен-эйр AYA.fest
В Улан-Удэ пройдёт городской опен-эйр AYA.fest
Общество, 19.06.2022
Прямо во время сета зрители смогут выбрать, какая песня будет следующей, а после фанаты смогут подойти познакомиться и поболтать с любимой группой
В Улан-Удэ прошла премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
В Улан-Удэ прошла премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан»
Общество, 19.06.2022
Роль Бальжан Хатан в разных составах исполнили Дина Санданова и Батчимэг Самбуу
В Бурятии в запертой квартире нашли труп женщины
В Бурятии в запертой квартире нашли труп женщины
Общество, 19.06.2022
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон третьего этажа и вскрыли дверь
В Улан-Удэ концерт Хабиба собрал невиданное число зрителей
В Улан-Удэ концерт Хабиба собрал невиданное число зрителей
Общество, 19.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта
Мэр Читы написал стихи, посвящённые Улан-Удэ
Мэр Читы написал стихи, посвящённые Улан-Удэ
Общество, 19.06.2022
Стихи Евгений Ярилов написал в честь праздника – 356-летия бурятской столицы
За сутки в Бурятии потушили два лесных пожара
За сутки в Бурятии потушили два лесных пожара
Общество, 19.06.2022
На сегодня лесных пожаров в республике нет

Читинец снял 2,3 млн рублей и перечислил их мошенникам
Читинец снял 2,3 млн рублей и перечислил их мошенникам
Общество, 19.06.2022
Один из звонивших представился сотрудником полиции из Ленинградской области
Медведя заметили на одном из самых популярных маршрутов на Байкале
Медведя заметили на одном из самых популярных маршрутов на Байкале
Общество, 19.06.2022
Хищника и его следы заметили разные группы туристов в Иркутской области

В Бурятии ожидаются дожди и грозы
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество, 19.06.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка
В Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка
Общество, 18.06.2022
На Верхнеудинской ярмарке зрителей угощали огромным тортом. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ два дня будут находиться мощи Сергия Радонежского
В Улан-Удэ два дня будут находиться мощи Сергия Радонежского
Общество, 18.06.2022
К святым мощам сможет приложиться любой желающий
В честь 356-летия Улан-Удэ устроили праздничное шествие
В честь 356-летия Улан-Удэ устроили праздничное шествие
Общество, 18.06.2022
В колоннах праздничного шествия прошли более 10 тысяч человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Дизайнер из Улан-Удэ выступит на Московской неделе моды
Дизайнер из Улан-Удэ выступит на Московской неделе моды
Общество, 18.06.2022
Надежда Абзаева представит свою коллекцию, созданную с отсылкой к буддизму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^