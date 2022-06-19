На сегодня лесных пожаров в республике нет
За прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Муйском и Селенгинском районах. Они возникли из-за сухой грозы и неосторожного обращения с огнём.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, на тушении работали 25 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и пожарных-десантников. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 3,05 га, из которых 2,5 га - нелесная площадь.
Возгорания ликвидированы.
На утро 19 июня новых возгораний в лесах республики не обнаружено.
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Места отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.
Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
За сутки в Бурятии потушили два лесных пожара
Общество, Фото:
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