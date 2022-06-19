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Читинец снял 2,3 млн рублей и перечислил их мошенникам

Читинец снял 2,3 млн рублей и перечислил их мошенникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Один из звонивших представился сотрудником полиции из Ленинградской области

Сначала 51-летнему читинцу позвонил якобы сотрудник банка, обратился по имени, отчеству и сообщил, что ему одобрен кредит, на что потерпевший сказал, что не делал заявку. Тогда звонивший уточнил информацию по счетам и вкладам.

Через два дня заявителю позвонил другой человек, представился сотрудником полиции из Ленинградской области, сообщил, что его средства пытаются похитить мошенники и предложил перевести их на безопасные ячейки. Читинец пошёл в отделение банка, снял 1 842 000 рублей и перевёл на указанные звонившим счета. После этого он прошёл в другое отделение, снял еще 550 000 рублей и также перевёл их. Через некоторое время неизвестный сообщил, что «если надо, мы будем звонить и в ночное время». Только тогда читинец понял, что отдал деньги мошенникам и обратился в полицию.

- За истёкшие сутки пострадала и 34-летняя жительница Черновского района Читы, у которой похитили 119 000 рублей, и 53-летний житель Борзи, у которого похищено 223 000 рублей. В обоих случаях злоумышленники сообщали потерпевшим, что на них мошенники пытаются оформить кредит и похитить денежные средства. Потерпевшие сами оформили кредиты и перечислили деньги мошенникам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения денежных средств и лиц, их совершивших.

мошенничество

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