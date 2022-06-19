Медведя заметили на одном из самых популярных маршрутов на Байкале

Медведь на Большой Байкальской тропе стал причиной беспокойства среди посетителей Прибайкальского национального парка. Косолапый объявился на одном из самых популярных и массово посещаемых участков, на отрезке между посёлками Листвянка и Большие Коты.



- Самого хищника и его следы заметили разные группы туристов. Все встречи и наблюдения произошли в районе пади Смородовая, - отмечают в «Заповедном Прибайкалье».



Косолапый при появлении людей ретировался, но таким поведением гостей особо охраняемой природной территории не успокоил: люди испытали не самые приятные эмоции при появлении зверя.



Тем не менее, причин для закрытия маршрута в дирекции природоохранного учреждения пока не видят, а сотрудники научного отдела просят посетителей национального парка придерживаться определённых правил поведения:



- То, что медведь показывается на глаза людям – это повод насторожиться. В идеале зверь избегает визуального контакта с человеком и спешит уйти незамеченным. Поэтому людям на данном участке тропы, пока особь по какой-то причине там находится, нужно держаться большими группами и не задерживаться до сумерек и тем более, темноты, - говорит Павел Жовтюк, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Очень важно не оставлять после себя пищевых отходов и мусора, которые могут привлечь медведя к регулярному посещению тропы. Я уже не говорю о желании некоторых сделать селфи на фоне хищника или просто фото с максимально близкого расстояния – это бездумный поступок! Туристам нужно помнить, что звери на особо охраняемой природной территории – у себя дома, а люди у них в гостях. Соблюдая несложные правила, можно быть добиться добрососедства и избежать неприятностей.

