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В Бурятии ожидаются дожди и грозы

В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 июня в республике переменная облачность, местами дожди, грозы, утром и днем по югу сильные дожди.

Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, при дожде +14,+19.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура днём +24,+26.

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