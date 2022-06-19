В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 июня в республике переменная облачность, местами дожди, грозы, утром и днем по югу сильные дожди.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +24,+29, при дожде +14,+19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
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Общество, 19.06.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
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