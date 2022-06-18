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В Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Верхнеудинской ярмарке зрителей угощали огромным тортом. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с мероприятия

18 июня в честь Дня города в парке имени Орешкова в Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка. Здесь благодаря историческим реконструкциям постарались воссоздать атмосферу ярмарочных гуляний XVII – начала XIX века, проходивших в Верхнеудинске.

По всей территории парка раскинулись анимационные точки, концертные выступления, проводились реконструкции событий.

Территория парка представила собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей. Свою продукцию представили более 40 предпринимателей: «Аппетит», «Буркоопсоюз», Бурятхлебпром, «Молоко Бурятии», «Бурятмяспром», рыбзавод «Байкал», фабрика «Селенга», «Хлебушек», «Амта» и другие. Участниками ярмарки станут и предприниматели из районов Бурятии: частная сыроварня, колбасы ИП Романов, Баргузинские традиции и др.

Впервые состоялся фестиваль чая, где устроили мастер-классы по приготовлению этого напитка.

Большой ажиотаж вызвал бесплатный огромный торт. Кусочками торта угощали всех желающих.



день города ярмарка

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