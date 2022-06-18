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Улан-удэнцев возмутила куча брошенных покрышек

Улан-удэнцев возмутила куча брошенных покрышек
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Порой дети скатывают покрышки с горок под колёса машин

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в Улан-Удэ стартовала акция «Город без покрышек». Образовательные учреждения, управляющие организации, ТСЖ собирают старые автомобильные покрышки в своих районах и отправляют их на утилизацию.

В марте появился приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ об утилизации автомобильных покрышек, так как они относятся к группе однородных отходов IV класса опасности.

Недавно жители, проживающие на улице Шумяцкого, обнаружили гору старых покрышек. Улан-удэнец в паблике «Аноним 03» опубликовал фотографию, где они бесхозно лежат на углу улицы. По всей видимости, во время недавней уборки их вынесли с детских площадок и бросили в одном месте.

- Кому бесплатной резины? Хотелось бы обратиться к нашей уважаемой администрации по поводу покрышек, которые убирали в мае с детских площадок и показывали по новостям. А теперь к реальности - всю снятую резину с дворов в 41 и 42 квартале свезли и бросили на углу улицы Шумяцкого, 14, которая теперь лежит под жарой и дождём, - говорится в сообщении.

По словам очевидца, дети играют с этими покрышками, спуская их с горки под ноги пешеходам, а также в мимо проезжающие машины.

В комментариях пользователи делятся, что такая проблема возникает по всему городу:

«У нас во дворе теперь тоже валяются»,

«У нас на детской площадке уже месяц валяются, ребёнок весь чёрный приходит: они из этих шин не вылезают. Я уж молчу, что поначалу тоже их навстречу припаркованным машинам катали с лестницы. Управляшка разводит руками».

«Ну всё, месячник прошёл. Пускай теперь до следующего месячника лежит. И вообще в каждом «приличном» городе должна быть свалка покрышек»,

Отметим, второй этап акции «Город без покрышек» стартовал 15 мая. По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова автомобильные покрышки, собранные жителями во дворах в период проводимой акции «Город без покрышек», будут оперативно вывезены на вторичную переработку.

По последним данным, было собрано и вывезено на республиканский мусоперерабатывающий завод 76 тонн покрышек.
благоустройство

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