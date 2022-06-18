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Более 10 тысяч улан-удэнцев участвовали в шествии в День города

Более 10 тысяч улан-удэнцев участвовали в шествии в День города
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В шествии участвовали крупнейшие предприятия всех сфер деятельности

Сегодня масштабные торжества в честь 356-летия Улан-Удэ проходят на разных площадках во всех районах впервые после долгого перерыва.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что такого красочного и яркого шествия ещё не было.

– Уважаемые улан-удэнцы, уважаемые гости! Поздравляю всех с днём рождения столицы нашей Бурятии! Мы сегодня видели, какие колонны прошли по площади. Мы видели, какие сильные красивые люди шли в этих колоннах. С такими людьми мы всё сможем и со всем справимся, у нас всё получится! Наш город и наша республика будет ещё лучше, ещё краше, богаче и сильнее. Улан-Удэ, с днём рождения! – сказал Алексей Цыденов.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан и гостей столицы с праздником.

– День города - праздник всех, кто родился здесь, кто связал с Улан-Удэ свою жизнь! Здесь мы живём, работаем, учимся, создаем семьи. Успехи и достижения Улан-Удэ – успехи каждого из нас. Наш город растет и развивается, становится более удобным, комфортным и красивым. Каждый из нас вкладывает в Улан-Удэ частичку себя, – отметил Игорь Шутенков.


Мэр выразил особую признательность ветеранам и почётным горожанам, нашей молодёжи, которая вносит особую энергию в жизнь города; ей предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу Улан-Удэ.

– День города можно считать началом для новых свершений и добрых дел. Сейчас от нашего единства и стремления сделать город лучше – зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Желаю всем, каждой семье мира и благополучия, счастья, добра, здоровья! Пусть каждый здесь будет счастлив, успешен и любим! Пусть растёт и процветает наш любимый Улан-Удэ! С праздником, улан-удэнцы! С днём рождения, Улан-Удэ! – сказал мэр.


Праздник начался на площади Советов с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты моё вдохновение». Затем состоялось праздничное шествие по тематическим колонами: Октябрьского района «Здоровая семья – здоровый город», Железнодорожного района «Спорт – норма жизни», Советского района «Город будущего». Все они представляли различные организации города, крупнейшие предприятия всех сфер деятельности. В шествии приняли участие более 10 тысяч человек. 
администрацияУУ день города

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