В Бурятии ремонтируют Гортоповский мост

Общество, Фото: предоставлено минтрансом РБ

Дорожники отремонтируют мост и дорогу



В Заиграевском районе Бурятии ремонтируют участок автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, протяжённостью более двух километров.



Автомобильный поток на этом участке очень оживлённый. Из районного центра здесь проходят пассажирские маршруты до сёл Ацагат, Первомаевка, Унэгэтэй.



- Ремонту подлежит не только дорожное полотно. Сам мост, соединяющий два берега Уды, тоже приобретёт новый вид, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

