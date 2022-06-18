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В Бурятии ремонтируют Гортоповский мост

В Бурятии ремонтируют Гортоповский мост
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом РБ
Дорожники отремонтируют мост и дорогу

В Заиграевском районе Бурятии ремонтируют участок автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, протяжённостью более двух километров.

Автомобильный поток на этом участке очень оживлённый. Из районного центра здесь проходят пассажирские маршруты до сёл Ацагат, Первомаевка, Унэгэтэй.

- Ремонту подлежит не только дорожное полотно. Сам мост, соединяющий два берега Уды, тоже приобретёт новый вид, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге. 
мост дорожный ремонт

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