Дорожники отремонтируют мост и дорогу
В Заиграевском районе Бурятии ремонтируют участок автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, протяжённостью более двух километров.
Автомобильный поток на этом участке очень оживлённый. Из районного центра здесь проходят пассажирские маршруты до сёл Ацагат, Первомаевка, Унэгэтэй.
- Ремонту подлежит не только дорожное полотно. Сам мост, соединяющий два берега Уды, тоже приобретёт новый вид, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В Бурятии ремонтируют Гортоповский мост
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