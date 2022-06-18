В Улан-Удэ вынужденно сели летевшие в Иркутск и Читу самолёты



Сегодня, 18 июня, рано утром в международном аэропорту «Байкал» ненадолго приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Иркутск. Причиной тому стала нелётная погода в соседнем городе.



- Погода быстро восстановилась. Самолёт уже вылетел. Летом это обычное явление, аэропорты всегда готовы помочь друг другу. Иркутск нас время от времени выручает. Безопасности мало не бывает, - сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.