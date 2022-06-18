В Улан-Удэ вынужденно сели летевшие в Иркутск и Читу самолёты

Сегодня, 18 июня, рано утром в международном аэропорту «Байкал» ненадолго приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Иркутск. Причиной тому стала нелётная погода в соседнем городе.
- Погода быстро восстановилась. Самолёт уже вылетел. Летом это обычное явление, аэропорты всегда готовы помочь друг другу. Иркутск нас время от времени выручает. Безопасности мало не бывает, - сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Затем аэропорт Читы также закрылся по метеоусловиям. Пилотам также пришлось направить борта в улан-удэнский аэропорт. Вынужденно задержались рейсы Москва-Чита и Новосибирск-Чита.
- Аэропорт «Байкал» обслуживает свои утренние рейсы, и параллельно принимаем запасные, - заключил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ также приземлялись самолёты, следовавшие в Иркутск, из-за тумана в аэропорту прибытия.