День города в Улан-Удэ: куда сходить

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

18 июня Улан-Удэ отмечает своё 356-летие. В столице Бурятии широко отметят праздник, гуляния пройдут во всех районах города на разных площадках. «Байкал-Daily» представляет программу мероприятий.



Торжественное открытие состоится в 11:00 на площади Советов. Мероприятие начнётся с театрализованного пролога «Улан-Удэ - ты моё вдохновение» (0+). Гуляния продолжатся праздничным шествием, в котором примут участие до 10 тысяч человек.



Далее мероприятия продолжатся на площади Революции и в парках города.



На площади Революции с 14:00 до 17:00 пройдёт фестиваль культуры, интеллекта и творчества «Мысли в городе» (0+).



Гостей ждут более 10 площадок:



Квартирник «Мысли в городе». Здесь создадут музыкальную атмосферу вместе с молодыми талантливыми исполнителями и поэтами города.



Арт-галерея «ART_UU», где молодые художники и талантливые ребята покажут свои работы как в традиционном, так и в digital формате, поделятся опытом.



GeekRoom. Аниме, комиксы и k-pop.



Площадка «Точка зрения». Лекция о современной бурятской литературе. Спикер Александр Исаков – литературовед, переводчик, блогер. Оппонент – редактора журнала «Байкал» Булат Аюшеев. Также в программе: выступление писателей, автограф-сессия, презентация книги «Верхнеудинск лечебный».



Блиц-лекторий «Чем живёт наш город». Интересные горожане расскажут о своих увлечениях. Темы: урбанистика, популяризация бурятского языка через Telegram, косплей, современное искусство и многое другое.



Запись в библиотеку «Брутальный абонемент». Здесь любой желающий сможет записаться в библиотеку у мотоклуба. А также знакомимся с мотоциклами, атрибутикой и сфотографироваться.



Kawaii битвы «Чесночок vs Лучок Fight!». Адаптированная уменьшенная версия олимпийского вида спорта – керлинг – с необычным колоритом.



Зона «Детский квартал». Мастер-классы, паззлы, мега-домино и кукольный театр для самых юных участников.



Площадка «100IQ». Зона настольных игр.



Площадка «Интеллектуальные игры». Зона с интеллектуальными играми в стиле «Своя игра» и «Что? Где? Когда?».



Шахматный турнир «ШахМат». Сеанс одновременной игры и мастер-классы по другим играм.



Городской хайкинг. Экскурсии по городу.



Буккросинг «Непрочитанные книги умеют ждать».



Фотозона «Книги» и творческая инсталляция «Summertime sadness».



В парке имени Орешкова в 15:00 стартует «Верхнеудинская ярмарка» (0+). Это необычный проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19 века, проходивших в городе Верхнеудинске.



В этом году в течение двух дней (18 и 19 июня) свою продукцию представят более 40 предпринимателей из Улан-Удэ и районов Бурятии. В этом году ярмарка будет разбита на зоны: «Фестиваль чая», выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фуд-корт, выставка-продажа продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, сувенирная продукция.



В 17:00 в парке имени Жанаева пройдёт концертно-развлекательная программа «Город профессий» (0+). Откроет программу большой театрализованный концерт с участием городских коллективов.



В 19:00 маленьких горожан ждёт игровая программа с аниматорами из мультфильма «Щенячий патруль» (0+).



В 19:30 гости смогут насладиться выступлением кавер-группы «Смак» (0+).



На протяжении всего праздника пройдёт выставка профессий, где жители смогут на себя новые роли, поучаствовать в тренировках или примерить форменную одежду.



В парке «Юбилейный» в 14:00 на главной сценической площадке пройдёт развлекательно-игровая программа для детей: шоу роботов-трансформеров, викторины и конкурсы (0+).



В 15:00 состоится праздничная программа «Улан-Удэнский вернисаж» (0+), где известные произведения искусства в прямом смысле обретут объём в перфомансе «Ожившие картины» режиссёра Молодёжного художественного театра Евгении Герасимовой и художника Светланы Пузаковой.



Гостей парка встретят персонажи известных живописных полотен. Для проекта отобраны работы как русских, так и зарубежных художников: «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Верка» Филиппа Малявина, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, автопортреты Ван Гога, Фриды Кало и другие. Это совместный проект Союза театральных деятелей Бурятии, детской художественной школы имени Мэрдыгеева и Молодёжного художественного театра.



В 15:00 на сцене пройдёт хореографический фестиваль «Танцевальная капель» (0+), в котором примут участие коллективы города и районов республики.



Также в парке пройдёт выставка картин и мастер-классы от детских школ искусств Улан-Удэ. Танцевальные мастер-классы пройдут в разных жанрах: сальса, бачата, кизомба от Latino Family.



В 18:00 состоится концерт (0+) муниципального концертного духового оркестра, где жители города смогут потанцевать под живой звук вместе с солистами города, продолжит программу вокальная группа «Старики - разбойники».



В завершении состоится праздничная дискотека (0+) совместно с радио «МСМ». Гостей ждёт розыгрыш призов от спонсоров, конкурсы и викторины, бесплатный лимонад, шарики и аквагрим. Также жители города могут принять участие в чемпионате по поеданию бууз на скорость.



В парке «Кристальный» в микрорайоне Стеклозавод в 15 часов пройдёт открытие праздничной программы от КДЦ «Заречный» «Улан-Удэ - город спорта» (0+).



На главной сцене гостей ждут яркие зажигательные танцы и любимые популярные песни от творческих коллективов города: народного ансамбля «Багульник», центра танца «Квартал-Дэнс», вокальной группы «Амадеус», студии восточного танца «Апсары», народного ансамбля «Подружки», хореографического ансамбля «Искорки», студии индийского танца «Савитри», вокальной студии-соло «Тоника».



Жители микрорайона смогут не только понаблюдать за показательными выступлениями спортсменов, но и продемонстрировать свои собственные умения на мастер-классах от центра Цигун и Тайцзицюань «Уулэн» и восточным танцам от Ирины Чупровой. Для группы «Здоровье 50+» фитнес-студия Love fitness продемонстрирует гимнастику.



Торжественное закрытие и концерт с участием солистов, творческих коллективов города начнётся с 19:00 на площади Советов (6+). Для зрителей выступят звёзды бурятской эстрады, ВИА «Рассвет», группы «Своим ходом» и «Лейкерс».



В 22:15 состоится выступление популярного российского певца Хабиба (6+). Завершится праздник в 23:00 праздничным фейерверком.

