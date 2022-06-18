Местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня по республике облачно с прояснением, местами дожди, грозы, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-19 м/с. Температура днём +24,+29, местами +15,+20.
В Улан-Удэ утром кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии местами грозы
Общество, Фото:
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