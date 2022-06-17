В Иволгинском дацане выделят отдельное место для хии-моринов









Хии морин с тибетского языка переводится как «ветер конь», их также называют «конями ветра удачи». В тибетской традиции хии морин состоит из пяти маленьких флажков, каждый из которых окрашен в свой цвет. Синий цвет символизирует пространство, жёлтый – землю, красный – огонь, белый – воду, зелёный – ветер.



В Бурятии распространена другая традиция: хии-морин печатается одного цвета, соответствующего году рождения, и крепится сбоку, а не как у тибетцев - сверху. И цветов четыре, а не пять: синий – год Мыши, Дракона, Обезьяны, жёлтый – год Тигра, Коня, Собаки, белый – год Коровы, Змеи, Курицы, зелёный – год Зайца, Овцы, Свиньи.



Хии морин традиционно вешают возле дацанов в дни Сагаалгана. В особо трудных случаях или перед важными делами иногда рекомендуется вывешивать количество хии моринов, соответствующее возрасту. Нельзя вывешивать флажки ниже пояса. Считается, чем выше, тем лучше. Определённое значение имеет и направление.



Как сообщал «Байкал-Daily», экологи и волонтёры давно борются с развешиванием любой атрибутики на деревьях, так как это ведёт к гибели насаждений. Солидарны с ними и ламы, которые просят не вывешивать бездумно любые ленточки и тому подобное на ветках.



В прошлом году жительница Бурятии



В мае 2021 года, активисты Улан-Удэ



Хии морин с тибетского языка переводится как «ветер конь», их также называют «конями ветра удачи». В тибетской традиции хии морин состоит из пяти маленьких флажков, каждый из которых окрашен в свой цвет. Синий цвет символизирует пространство, жёлтый – землю, красный – огонь, белый – воду, зелёный – ветер.В Бурятии распространена другая традиция: хии-морин печатается одного цвета, соответствующего году рождения, и крепится сбоку, а не как у тибетцев - сверху. И цветов четыре, а не пять: синий – год Мыши, Дракона, Обезьяны, жёлтый – год Тигра, Коня, Собаки, белый – год Коровы, Змеи, Курицы, зелёный – год Зайца, Овцы, Свиньи.Хии морин традиционно вешают возле дацанов в дни Сагаалгана. В особо трудных случаях или перед важными делами иногда рекомендуется вывешивать количество хии моринов, соответствующее возрасту. Нельзя вывешивать флажки ниже пояса. Считается, чем выше, тем лучше. Определённое значение имеет и направление.Как сообщал «Байкал-Daily», экологи и волонтёры давно борются с развешиванием любой атрибутики на деревьях, так как это ведёт к гибели насаждений. Солидарны с ними и ламы, которые просят не вывешивать бездумно любые ленточки и тому подобное на ветках.В прошлом году жительница Бурятии наглядно показала, как хии-морины уродуют деревья В мае 2021 года, активисты Улан-Удэ провели акцию по снятию хии-моринов и ленточек с веток

Иволгинский дацан стал победителем гранта от администрации правительства Бурятии. Выделенные средства пойдут на возведение специальной площадки для вывешивания хии-моринов (буддийских флажков, освящённых ламами).- Теперь отойдёт в прошлое развешивание флажков на деревьях - это неэкологично и наносит вред зелёным насаждениям. Мы давно стремились к таким изменениям, наконец-то ситуация будет меняться, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.Священнослужители опубликовали схему генерального плана специально отведённого места для хии морин. Также они ищут добровольцев, которые будут помогать им обустроить площадку.