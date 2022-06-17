В Бурятии после дождей затруднено движение на трёх участках дороги









Отмечается, что такая ситуация наблюдается здесь каждый год. «Данное явление носит ежегодный характер. На указанных участках автодорог запланированы ремонтные работы», - прокомментировали в ведомстве.



Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что на место в ближайшее время направят технику.



- В настоящее время специалисты администрации Закаменского района обследуют дорогу Дутулур – Утата – Далахай. По сообщениям, на нескольких участках есть пучинообразования, и затруднён проезд транспорта. В ходе выезда пучинообразования обнаружены на 31 км + 850. Обследование продолжается, - сообщил в своём телеграм-канале Евгений Луковников. Отмечается, что такая ситуация наблюдается здесь каждый год. «Данное явление носит ежегодный характер. На указанных участках автодорог запланированы ремонтные работы», - прокомментировали в ведомстве.Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что на место в ближайшее время направят технику.- В настоящее время специалисты администрации Закаменского района обследуют дорогу Дутулур – Утата – Далахай. По сообщениям, на нескольких участках есть пучинообразования, и затруднён проезд транспорта. В ходе выезда пучинообразования обнаружены на 31 км + 850. Обследование продолжается, - сообщил в своём телеграм-канале Евгений Луковников.

















После дождей в Закаменском районе Бурятии затруднено движение на трёх участках автодороги местного значения. Речь идёт о 6 км дороги Закаменск –Хужиры; 40 км дороги Закаменск –Шара-Азарга, а также дороги вблизи села Санага.Движение для легкового и большегрузного транспорта ограничено.- Для оценки обстановки и принятия необходимых мер по восстановлению транспортного сообщения работает группа от администрации Закаменского района и дорожные службы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.