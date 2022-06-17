Жительницу Забайкалья поздравили со столетием

В Хилокском районе юбилей отметила Валентина Кульгинская
16 июня жительница города Хилок в Забайкальском крае Валентина Сигизмундовна Кульгинская принимала поздравления. Ей исполнилось 100 лет.
По словам старшей дочери Галины, Валентина Сигизмундовна родилась в многодетной семье, где было девять братьев и сестёр.
- Отец – ссыльный поляк, молол зерно на мельнице, мать занималась детьми. Тем не менее, все дети были здоровыми и крепкими. Мама вышла замуж за Георгия Кульгинского в год начала войны, в 1941. Как работника правоохранительных органов отца оставили в районе, но молодая семья вместе со всеми трудились для победы. Мама рассказывала, что на фронт собирали абсолютно всё. Вместе с молодыми женщинами копали траншеи на сопках – готовились защищаться, если понадобится. Мама начала трудиться наборщиком в типографии, затем – телефонисткой, а после – няней в школе-интернате. За труды имеет звания труженицы войны и тыла, ветерана труда. Наша семья тоже немаленькая – нас родилось четверо. Я всю жизнь помню маму весёлой. У неё настолько хороший голос, что ей всегда говорили: надо было идти в артистки. Всегда она пела старинные жизненные песни, мы рядом выучили все эти тексты, подпевали. И сейчас иногда лежит на кровати и вдруг запоёт. Душа, значит, требует. Я жила во Владивостоке и переехала ухаживать за мамой, когда ей исполнилось 85 лет. Каждое лето наша семья: дети, внуки, правнуки – с разных городов России съезжаемся к маме. Вечерами собираемся во дворе, едим черёмуху, шашлыки. Пока слушались пальцы, мама играла нам на гармошке и балалайке. Я очень благодарна своей маме за её труды, любовь, за мудрость и поддержку, – рассказала дочь.
С днём рождения Валентину Кульгинскую поздравили работники районной и городской администрации, отдела социальной защиты населения, заведующий отделом ЗАГС Хилокского района, а также дети и внуки со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
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