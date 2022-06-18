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В Бурятии отметят праздник «День рыбака»

В Бурятии отметят праздник «День рыбака»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие проведут в Забайкальском национальном парке

Любителей активного семейного отдыха и здорового образа жизни приглашают на традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Мероприятие состоится 9 июля в посёлке Курбулик Баргузинского района Бурятии.

В рамках праздника пройдут: театрализованный пролог, торжественная церемония открытия, встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом, мастер-классы и выставки. Состоятся конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия», костюмированный «Байкальская русалочка», детский творческий конкурс «Юный друг природы», соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Kлёвый pыбак» для рыболовов-любителей. А также будет показана большая концертная и игровая развлекательная программа.

- Приезжайте на праздник, Вас ждут чистая байкальская вода и свежий воздух, рыбные угощения и хорошая музыка, море положительных эмоций и яркие впечатления. Скучать не придётся! – призывает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Ознакомиться с положениями о проведении конкурсов можно на сайте учреждения.

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Бурятия день рыбака национальный парк Праздники Баргузинский район конкурс рыбаки

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