В МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников





На еженедельном совещании в региональном МВД министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов вручил ведомственные награды сотрудникам полиции, профессионально выполняющим поставленные задачи.Так, почётная грамота МВД России вручена заместителю начальника отдела №1 Улан-Удэ подполковнику полиции Александру Хамаганову.Глава ведомства также отметил отличившихся сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, уголовного розыска и патрульно-постовой службы Улан-Удэ за добросовестное выполнение служебных обязанностей.- Награждение традиционно проходит в торжественной обстановке в присутствии руководителей всех подразделений и служб министерства, а также руководства и личного состава территориальных органов на районном уровне, участвующих в совещании в режиме видеоконференцсвязи. При этом публичное поощрение зависит не от должности, звания и выслуги лет, а от личных достижений в службе. Так, на этот раз министр внутренних дел республики, в числе прочих, отметил вклад в обеспечение правопорядка младшего начальствующего состава городской полиции - младших сержантов и сержантов полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы, - сообщили в МВД по Бурятии.