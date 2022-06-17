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В МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников

В МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Публичное поощрение зависит не от должности, звания и выслуги лет, а от личных достижений в службе

На еженедельном совещании в региональном МВД министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов вручил ведомственные награды сотрудникам полиции, профессионально выполняющим поставленные задачи.

Так, почётная грамота МВД России вручена заместителю начальника отдела №1 Улан-Удэ подполковнику полиции Александру Хамаганову.

Глава ведомства также отметил отличившихся сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, уголовного розыска и патрульно-постовой службы Улан-Удэ за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

- Награждение традиционно проходит в торжественной обстановке в присутствии руководителей всех подразделений и служб министерства, а также руководства и личного состава территориальных органов на районном уровне, участвующих в совещании в режиме видеоконференцсвязи. При этом публичное поощрение зависит не от должности, звания и выслуги лет, а от личных достижений в службе. Так, на этот раз министр внутренних дел республики, в числе прочих, отметил вклад в обеспечение правопорядка младшего начальствующего состава городской полиции - младших сержантов и сержантов полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы, - сообщили в МВД по Бурятии.



МВД Бурятии полиция награждение

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