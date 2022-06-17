Детсады Улан-Удэ зовут на зарядку возле Русдрама

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Акция проходит по четвергам



В Год здоровья и долголетия дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района города Улан-Удэ детский сад №59 «Золотой ключик» и детский сад №56 «Теремок» проводят интерактивное мероприятие «На зарядку становись!». Акция проходит еженедельно по четвергам в 9:00 на Театральной площади Русского драматического театра.



- Приглашаем всех желающих присоединиться! – призывает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Для участников обязателен дресскод: белый верх и джинсовый низ.



Возрастное ограничение 0+

