Акция проходит по четвергам
В Год здоровья и долголетия дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района города Улан-Удэ детский сад №59 «Золотой ключик» и детский сад №56 «Теремок» проводят интерактивное мероприятие «На зарядку становись!». Акция проходит еженедельно по четвергам в 9:00 на Театральной площади Русского драматического театра.
- Приглашаем всех желающих присоединиться! – призывает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Для участников обязателен дресскод: белый верх и джинсовый низ.
Возрастное ограничение 0+
Детсады Улан-Удэ зовут на зарядку возле Русдрама
Общество, Фото:
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