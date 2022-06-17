В столице Бурятии впервые соберётся «Содружество дарханов»
Мастера Агинского Бурятского округа примут участие в I межрегиональном съезде мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Содружество дарханов». Слёт мастеров из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края состоится в Улан-Удэ с 1 по 4 июля в дни празднования национального культурно-спортивного праздника «Наадан. Сурхарбан – 2022».
- Забайкалье представят агинские мастера: Норжимо Мархоева из села Таптанай Дульдургинского района, Цыпылма Ванчик из поселка Могойтуй, Цыпылма Бочкарева из посёлка Агинское и Туяна Дармаева из села Амитхаша Агинского района, - сообщает центр развития культуры Забайкальского края.
В проекте примут участие представители всех районов этнической Бурятии: именитые и начинающие мастера, руководители районных управлений культуры, специалисты по народному творчеству, педагоги, методисты, иногородние делегаты и почётные гости – хедлайнеры мероприятия.
По информации республиканского центра народного творчества, в рамках съезда пройдут конференции с пленарными заседаниями и секционными обсуждениями, круглые столы, творческие встречи и мастер-классы по различным видам и направлениям народных художественных промыслов. Развернутся выставки изделий народных промыслов, где каждый сможет полюбоваться и приобрести работы мастеров.
Мастера Аги приедут в Улан-Удэ на съезд дарханов
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