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Жители Бурятии могут выиграть поездку на Байкал

Жители Бурятии могут выиграть поездку на Байкал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горсовет Улан-Удэ представил новый медиапроект

В преддверии Дня города Улан-Удэнский городской Совет депутатов запустил новый медиапроект. Проект посвящен интересным историческим фактам о городе.

- Жители нашего города и за его пределами ежедневно следят за публикациями с 11 по 19 июня на официальной странице в ВКонтакте и в Telegram-канале «Горсовет Улан-Удэ». Присоединяйтесь и вы! – сообщает пресс-служба горсовета.

Необходимо следить за публикациями в течение 9 дней (с 11 по 19 июня) на официальной странице Горсовета в ВКонтакте и в Telegram-канале. Нужно внимательно читать все посты, ведь в них находятся подсказки. После девятой публикации будет опубликовано задание с вопросами. Победителем станет тот, кто первый правильно ответит на все вопросы в комментариях под постом с заданием. Итоги подведут 20 июня.

Условия участия

Участник должен быть подписан:
- на официальную страницу во ВКонтакте «Горсовет Улан-Удэ»;
- на телеграм-канал «Горсовет Улан-Удэ».

- Успевайте поучаствовать в нашей интересной викторине, где разыгрывается главный приз – отдых на берегу озера Байкал для двух человек. Желаем удачи и хороших выходных! – добавили организаторы.

Возрастное ограничение 6+
ГорсоветУУ

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