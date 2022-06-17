На Байкале презентовали «НИИ клубники»

Художники из Омска представили выставку современного искусства в Байкальске



Художники Мария Рыбка и Юрий Кузьменко из Омска открыли в Байкальске «НИИ клубники» – выставку современного искусства о феномене ягоды, которую байкальчане выращивают на садовых участках. В Байкальске художники знакомились с садоводами на дачах и говорили с местными жителями. Так основой для создания экспонатов стал опыт локального сообщества и реальные истории выращивания ягоды.



- Наша работа в Байкальске — пример искусства соучастия. Каждый экспонат «НИИ клубники» хранит в себе историю жителя города. Так Нэлли Тихонова, руководитель литературного объединения «Прибой», вдохновила нас на создание лунного календаря с цитатами садоводов и информацией о фазах луны и сортах клубники, - рассказали Мария Рыбка и Юрий Кузьменко, авторы «НИИ клубники».



«НИИ клубники» — это оформленная в тёмно-розовых тонах комната в «Доме торговли» с разными тематическими зонами. В одной из них художники посадили клубнику популярного в Байкальске сорта «Чёрный принц» и сопроводили её заметками в бортовом журнале, которые рассказывают, что происходило с ними в дни работы в арт-резиденции. Среди экспонатов есть водоём с кувшинками, посвящённый истории выращивания кувшинок в бассейнах очистных на БЦБК, а также импровизированный «Музей клубники». Байкальчанка Галина Коршикова предоставила для него несколько предметов на клубничную тему — в городе часто рассуждают о создании «Музея клубники», и Галина собирает у местных жителей возможные экспонаты.



На открытии выставки художники провели несколько сеансов овощных касаний — посетителям предлагалось разместиться в шезлонге и представить свой путь от семечка до взрослого растения. В это время художники прикасались к человеку листьями черемши и папоротника. Исследования в НИИ отразили через инсталляцию большого микроорганизма, который растёт и распространяется по стенам.



- Мария и Юрий работали в арт-резиденции всего две недели. Для создания такого проекта — это очень короткие сроки. Художники проделали большую работу, и мы счастливы, что всё получилось. В Байкальске открытие выставки и первые кураторские экскурсии посетили 40 человек. Осенью мы вновь откроем «НИИ клубники», когда будем проводить большое отчётное событие арт-резиденции «Дело о клубнике», - пояснила Елена Аносова, сооснователь и куратор арт-резиденции «Дело о клубнике» в Байкальске.



В мае работу в арт-резиденции «Дело о клубнике» завершил Гриша Шаров. Уличный художник из Братска представил в Байкальске «Дом клубники». Участниками первой арт-резиденции в 2022 году также станут художник-керамист Мария Кузнецова из Иркутска и художник-комиксист Гоша Елаев из Тюмени. Всего на участие в резиденции в 2022 году поступило 39 заявок от художников из Ангарска, Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени, Якутска, Петропавловска-Камчатского и других городов. Об этом сообщает пресс-служба арт-резиденции «Дело о клубнике».



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