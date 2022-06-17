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В День города в Улан-Удэ возможна гроза

В День города в Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Синоптики сообщили, какой будет погода на День города

18 июня Улан-Удэ отметит своё 356-летие. После двух лет ковидных ограничений праздник отметят с размахов. Запланировано множество мероприятий, которые пройдут в разных районах города.

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня в Улан-Удэ ночью без осадков, утром кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +24,+26.

По республике в целом завтра ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Ночью по юго-западу и южному Прибайкалью сильные дожди.

Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +24,+29, местами +15,+20. 

Масштабные гуляния развернутся на площади Советов. Праздник начнётся в 11:00 с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты моё вдохновение» (0+). Праздничное шествие пройдёт тематическими колонами: колонна Октябрьского района «Здоровье – это счастье», колонна Железнодорожного района «Спорт – норма жизни», колонна Советского района «Город будущего».

Торжественное закрытие Дня города состоится в 19:00 (6+) на площади Советов. Здесь жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», солистов Центра культуры и досуга Улан-Удэ, театра современного танца «Угол зрения». С 20:30 до 21:15 (6+) – выступление вокально-инструментальной группы «Своим ходом», с 21:15-22:00 (6+)– кавер-группы «Лэйкерс».

Концерт звезды российской эстрады Хабиба (6+) начнётся в 22:00.

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком в 23:00.

прогноз погоды

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