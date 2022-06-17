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19 июня в Чите состоится общегородской крестный ход

19 июня в Чите состоится общегородской крестный ход
Общество,  Фото:пресс-служба Читинской епархии
В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение автотранспорта

19 июня в столице Забайкальского края состоится общегородской крестный ход. Он начнётся от кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери по улице Бутина, пройдёт через Новособорную площадь (ныне площадь имени Ленина), далее по улице Ленинградская до улицы Амурская, затем по улице Амурская до пересечения с улицей Столярова (сквер «Любви и верности»). Начало крестного хода в 11:00.

- Крестный ход посвящён памяти расстрела большевиками участников крестного хода 1918 года, - сообщает пресс-служба Читинской епархии.

По информации пресс-службы администрации города Читы, в связи с проведением крестного хода будет перекрыто движение автотранспорта по улице Бутина от улицы Петровской до улицы Ленина, по улице Амурской от улицы Ленинградской до улицы Бутина, по улице Ленинградской от улицы Ленина до улицы Амурской, по улице Амурской от улицы Ленинградской до улицы Столярова.
Чита православие крестный ход

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