В Байкальске состоится «Байкальский нордик»
В Байкальске на базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» с 9 по 10 июля пройдёт открытый областной летний фестиваль скандинавской ходьбы «Байкальский нордик». Планируется, что в соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований области и других регионов России.
Для участников разного возраста предусмотрены следующие дистанции: 5 км, 10 км, 21 км, а также забег в гору. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, своевременно представившие установленной формы заявку. Предварительные заявки на участие принимаются до 30 июня по адресу электронной почты: а[email protected]
Оригиналы заявок подаются в мандатную комиссию 9 июля с 8:30 до 10:00 на месте проведения. Во время прохождения регистрации вместе с оригиналом заявки каждый участник должен предоставить: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск врача и заявление о самостоятельной ответственности за своё здоровье на время соревнований. С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на сайте министерства спорта Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 0+
У Байкала проведут летний фестиваль скандинавской ходьбы
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