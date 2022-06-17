Участок дороги перекроют с 19 июня
В Улан-Удэ с 19 июня по 4 июля будет перекрыт второй участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне.
Здесь продолжается ремонт дороги. Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.
Объезд будет осуществляться через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжают движение.
- За годы эксплуатации дорога по улице Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние. После ремонта проблема останется в прошлом - здесь отремонтируют дорожное покрытие и бордюры, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Сейчас работы ведутся на первом участке – от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса.
В Улан-Удэ на ремонт перекроют второй участок дороги на Терешковой
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Синоптики сообщили, какой будет погода на День города
Участок дороги перекроют с 19 июня
Артист Мариинского театра не теряет связь в Бурятским театром оперы и балета, несмотря на переезд
Самым «рыбным» местом назвали Волгу
Приезжали волонтёры, отдыхающие на Байкале, семьи с детьми
Начальник колонии пожелал им больше никогда не возвращаться
Специалисты провели мониторинг качества воды
Общественный транспорт будет ходить до часа ночи
Малышка Шанель осваивается на новом месте жительства
Зампред правительства Бурятии поручил срочно наращивать темпы строительства пансионата
В честь Дня города четыре дня будет работать вся праздничная подсветка
Доржи Бадмацыренов более 20 лет посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений
Яркую программу видели зрители во многих городах страны
Он состоится в День города
В этот день основателю группы «Кино» исполнилось бы 60 лет