В Улан-Удэ на ремонт перекроют второй участок дороги на Терешковой

Участок дороги перекроют с 19 июня



В Улан-Удэ с 19 июня по 4 июля будет перекрыт второй участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по чётной стороне.



Здесь продолжается ремонт дороги. Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.



Объезд будет осуществляться через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжают движение.



- За годы эксплуатации дорога по улице Терешковой при высокой транспортной нагрузке пришла в ненормативное состояние. После ремонта проблема останется в прошлом - здесь отремонтируют дорожное покрытие и бордюры, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Сейчас работы ведутся на первом участке – от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса.



