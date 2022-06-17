Заслуженный артист Бурятии исполнит партию в опере «Тоска» в Иркутске

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Бурятский театр оперы и балета покажет jперу «Тоска» 22 июня на сцене Иркутского областного музыкального театра. Мэргэн Санданов исполнит партию Каварадосси. Об этом сообщает Бурятский театр оперы и балета в своей группе.Партия Марио Каварадосси пользуются большой популярностью среди теноров. Ее исполняли такие знаменитости, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Арии Каварадосси Recondita armonia (1 действие) и E lucevan le stelle (3 действие) принадлежат к жемчужинам мирового оперного репертуара.Мэргэн Санданов — выпускник Колледжа искусств им. П. И. Чайковского и Новосибирской государственной консерватории, лауреат многочисленных республиканских, межрегиональных и международных конкурсов. С января 2018 года работает во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.Бурятский тенор исполнит партию Каварадосси не впервые. Он выступал на одной сцене с выдающейся исполнительницей партии «Тоски» последнего десятилетия Марией Гулегиной, известной певицей, работавшей вместе с такими легендами как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.Заслуженный артист Бурятии не теряет связь в Бурятским театром оперы и балета, несмотря на переезд. Так, Мэргэн Санданов примет участие в больших гастролях Бурятского оперного театра в Иркутске, которые пройдут с 20 июня по 2 июля.