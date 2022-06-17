В Бурятии акция по высадке деревьев на Байкале оказалась популярной





В местности Мыс Крестовый в Баргузинском районе Бурятии завершилась акция «Посади дерево на Байкале». Она длилась две недели – с 1 по 15 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Посадить деревца, которые выдавали на месте, могли все желающие.- Останавливались туристы, просто отдыхающие на Байкале, приезжали местные жители, волонтёры, семьи с детьми. Всего в акции приняли участие 179 человек, - сообщил руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.Перед посадкой специалисты провели инструктаж – рассказали, как пользоваться мечом Колесова и как правильно посадить сеянец.- Мы семьёй ехали на отдых, вот решили остановиться, посадить дерево. Я считаю, это очень хорошая, добрая акция. Хочется внести свой вклад в восстановление лесов от пожаров и вырубок, - поделилась участница акции, Анна.- Нам рассказали друзья, что сажали лес на Байкале, и мы решили тоже заехать и посадить дерево, тем более, место посадки как раз по пути к родителям. Мой сын тоже посадил несколько саженцев, ему это очень понравилось. Я думаю, надо на своём примере показывать и прививать экологическую культуру детям, рассказывать подрастающему поколению о добрых делах, - рассказал доброволец Баир.Всего в центральной экологической зоне Байкала было высажено более 1000 сеянцев сосны.- Изначально мы планировали, что участники акции высадят 1000 сеянцев, но поскольку желающих было очень много, нам пришлось добавить ещё 570 сеянцев. Погодные условия не подвели, и мы надеемся на очень высокий показатель приживаемости. Приятно, что жители и гости Бурятии так активно поддержали посадку леса на Байкале и внесли свой вклад в восстановление лесного достояния. Мы благодарим всех за проявленную позицию и неравнодушное отношение к лесам родного края, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.Впереди у лесников долгая и кропотливая работа – специалисты будут наблюдать и ухаживать за сеянцами, чтобы через десятки лес на месте посадки шумел здоровый лес.