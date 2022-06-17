В Агинском округе выбрали «Онон хатан»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Гран-при выиграла мастерица из села Кункур



В Агинском Бурятском округе 16 июня впервые прошёл фестиваль «Онон хатан». Конкурс проводился по аналогии с национальным троеборьем «Бабжын наадан»: участницам предстояло продемонстрировать традиционные умения, творческие способности и навыки хозяйки.



Своё мастерство показали 14 конкурсанток от 30 до 75 лет. Каждая из них представила свои способности, свой род, семью, показала умение искусно плести тесьму, прясть шерсть и изготовить за 10 минут пуговицу «Сомпи».



- Погода в день фестиваля радовала солнцем и речной прохладой. Зрители не только болели за своих участниц, но и пробовали свои возможности в валянии шерсти, искусстве рисования бурятских орнаментов, расписывали лица сувенирных кукол на уроках мастеров Аги, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



В результате всех конкурсных испытаний звание «Онон хатан– хранительница очага» завоевала мастерица из села Кункур Гырылма Дулгарова. В качестве приза она получила сертификат на 15000 рублей и двухлетнего жеребёнка.

