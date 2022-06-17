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В Бурятии из колонии в один день вышли шесть человек

В Бурятии из колонии в один день вышли шесть человек
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Начальник колонии пожелал им больше никогда не возвращаться

Из исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске в Бурятии состоялся ритуал освобождения шести осуждённых. Они вышли из колонии в один день, получив право на условно-досрочное освобождение.

- Освобождаемые выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как они добились возможности освободиться досрочно. Они призвали не нарушать режим содержания и работать. Начальник исправительного учреждения пожелал им больше никогда не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Во время отбывания наказания эти мужчины раскаялись в содеянном преступлении, возместили ущерб, а также добросовестно относились к труду и активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Суд принял во внимание все эти обстоятельства и вынес решение о предоставлении осуждённым условно-досрочного освобождения.

колония осужденные

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