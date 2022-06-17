В Гусиноозёрске построят жильё для жителей аварийных домов

Новые квартиры получат более 200 человек



Ещё три дома построят в Селенгинском районе Бурятии по программе переселения граждан из аварийного жилья. Многоэтажки возведут в 7-м микрорайоне города Гусиноозёрск. Ключи от благоустроенных квартир получат 208 человек.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, администрация Гусиноозёрска уже заключила контракт на разработку проекта и строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья. Новые квартиры для жителей будут предусмотрены исходя из ранее занимаемой ими площади. Три трёхэтажных дома, будут возведены до конца 2023 года.



- На сегодняшний день в Селенгинском районе площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению, составляет почти 5 тысяч кв. м. Это 14 домов, признанных аварийными. В них проживают 228 человек. Из них 208 жителей переедут во вновь построенные дома. А оставшиеся 20 человек предпочли выплату денежной компенсации. Так, за два года на строительство новых домов и денежные выплаты жителям района будет направлено порядка 400 миллионов рублей за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета республики, - пояснил Николай Рузавин.

