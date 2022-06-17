Общественный транспорт будет ходить до часа ночи
Администрация Улан-Удэ обратилась к жителям с просьбой 18 июня, в День города, по возможности не пользоваться личным транспортом. В этот день будут ходить 500 автобусов и 37 трамваев.
В связи с праздничными мероприятиями с 6:00 до 24:00 будет перекрыт центр города: площадь Советов и прилегающие улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, проспект Победы. Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая, Смолина и Борсоева.
После завершения праздничного шествия трудовых коллективов (0+) с 11:00-13:00 ГИБДД откроет движение в центре города для автобусных маршрутов в зависимости от ситуации. Вечером движение общественного транспорта, путь следования которых проходит через площадь Советов, будет продлено до часа ночи.
День города в Улан-Удэ отметят с размахом. Запланировано множество мероприятий, в том числе карнавальное шествие на площади Советов, вечерний концерт певца Хабиба, фейерверк и пр.
Улан-удэнцев просят отказаться от личного транспорта в День города
Общество, Фото:
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