Небо над Иркутском подсветят «Лучами Победы»

Акция пройдёт 24 июня



Иркутск присоединится к акции «Лучи Победы». Она пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране 24 июня.



Яркая иллюминация осветит ночное небо над знаковыми местами, ставшими неотъемлемой частью истории Победы. В подготовке мероприятия помогут предприятия Иркутска – правопреемники тех, что работали в годы войны. Мощные прожекторы планируют разместить на территориях Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», Восточно-Сибирской железной дороги, ООО «ИЗТМ-Инжиниринг», курорта «Ангара».



Также «Лучи Победы» будут бить ввысь с площади у Вечного огня, с территории Байкальского кольца, где сейчас возводят стелу «Иркутск – город трудовой доблести». Мемориал планируют открыть 27 сентября. Напомним, высокое звание столице региона присвоили в 2020 году.



В 1945 году после Парада Победителей небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. Спустя годы, в 2020 году в нашей стране воссоздали эту праздничную иллюминацию. Акцию было предложено сделать ежегодной – в знак памяти о подвиге народа-победителя, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение 0+

