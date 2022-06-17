 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии назначат республиканские стипендии

В Бурятии назначат республиканские стипендии
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на соискание подаются до 4 июля

В Бурятии объявлен конкурс на соискание республиканских стипендий на 2022-2023 учебный год для студентов профессиональных образовательных организаций, студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории региона. Стипендии назначаются соискателям, показавшим высокие результаты в учёбе, проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях в образовательных и научных организациях.

Республиканские стипендии присуждаются в областях:
- физико-математических наук;
- естественных наук;
- социальных наук;
- гуманитарных наук;
- образования и педагогики;
- сельского хозяйства;
- экономики и управления;
- здравоохранения;
- культуры и искусства;
- истории и права;
- технических наук.

Документы кандидатов на соискание республиканской стипендии согласно требованиям необходимо подать до 4 июля в отдел науки и высшей школы министерства образования РБ по адресу: ул. Коммунистическая, д. 47, каб. 301. С требованиями к кандидатам на соискание республиканской стипендии можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает пресс-служба министерства.
Бурятия стипендии студенты ссузы вузы образование конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии покажут одежду народов Кавказа
Жителям Бурятии покажут одежду народов Кавказа
Общество, 17.06.2022
Санкт-петербургский музей представит в Улан-Удэ культуру кавказцев
19 июня в Чите состоится общегородской крестный ход
19 июня в Чите состоится общегородской крестный ход
Общество, 17.06.2022
В связи с этим на некоторых улицах будет перекрыто движение автотранспорта
В Бурятии назначат республиканские стипендии
В Бурятии назначат республиканские стипендии
Общество, 17.06.2022
Документы на соискание подаются до 4 июля
Мастера Аги приедут в Улан-Удэ на съезд дарханов
Мастера Аги приедут в Улан-Удэ на съезд дарханов
Общество, 17.06.2022
В столице Бурятии впервые соберётся «Содружество дарханов»
Многодетные семьи Бурятии получат ещё 285 млн рублей
Многодетные семьи Бурятии получат ещё 285 млн рублей
Общество, 17.06.2022
Республике выделен очередной транш на обеспечение выплат
Жительницу Забайкалья поздравили со столетием
Жительницу Забайкалья поздравили со столетием
Общество, 17.06.2022
В Хилокском районе юбилей отметила Валентина Кульгинская
В улусе Бурятии строят новый детский сад и школу
В улусе Бурятии строят новый детский сад и школу
Общество, 17.06.2022
Отопление в новостройках будет работать от газового топливе
В Агинском округе выбрали «Онон хатан»
В Агинском округе выбрали «Онон хатан»
Общество, 17.06.2022
Гран-при выиграла мастерица из села Кункур
На ПМЭФ подписано допсоглашение по развитию туризма на Ольхоне и Байкальске
На ПМЭФ подписано допсоглашение по развитию туризма на Ольхоне и Байкальске
Общество, 17.06.2022
Его подписали Иркутская область и корпорация «Туризм.РФ»
Бурятского галериста наградили медалью
Бурятского галериста наградили медалью
Общество, 17.06.2022
В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока
Забайкалье нашло партнёров для газификации Читы
Забайкалье нашло партнёров для газификации Читы
Общество, 17.06.2022
Печное отопление частного сектора заменят сетевым газоснабжением
На Байкале презентовали «НИИ клубники»
На Байкале презентовали «НИИ клубники»
Общество, 17.06.2022
Художники из Омска представили выставку современного искусства в Байкальске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^