Документы на соискание подаются до 4 июля
В Бурятии объявлен конкурс на соискание республиканских стипендий на 2022-2023 учебный год для студентов профессиональных образовательных организаций, студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории региона. Стипендии назначаются соискателям, показавшим высокие результаты в учёбе, проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях в образовательных и научных организациях.
Республиканские стипендии присуждаются в областях:
- физико-математических наук;
- естественных наук;
- социальных наук;
- гуманитарных наук;
- образования и педагогики;
- сельского хозяйства;
- экономики и управления;
- здравоохранения;
- культуры и искусства;
- истории и права;
- технических наук.
Документы кандидатов на соискание республиканской стипендии согласно требованиям необходимо подать до 4 июля в отдел науки и высшей школы министерства образования РБ по адресу: ул. Коммунистическая, д. 47, каб. 301. С требованиями к кандидатам на соискание республиканской стипендии можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает пресс-служба министерства.
В Бурятии назначат республиканские стипендии
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