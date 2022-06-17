В Бурятии назначат республиканские стипендии

Документы на соискание подаются до 4 июля



В Бурятии объявлен конкурс на соискание республиканских стипендий на 2022-2023 учебный год для студентов профессиональных образовательных организаций, студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории региона. Стипендии назначаются соискателям, показавшим высокие результаты в учёбе, проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях в образовательных и научных организациях.



Республиканские стипендии присуждаются в областях:

- физико-математических наук;

- естественных наук;

- социальных наук;

- гуманитарных наук;

- образования и педагогики;

- сельского хозяйства;

- экономики и управления;

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- истории и права;

- технических наук.



Документы кандидатов на соискание республиканской стипендии согласно требованиям необходимо подать до 4 июля в отдел науки и высшей школы министерства образования РБ по адресу: ул. Коммунистическая, д. 47, каб. 301. С требованиями к кандидатам на соискание республиканской стипендии можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает пресс-служба министерства.

