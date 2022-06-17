Забайкалье нашло партнёров для газификации Читы

Печное отопление частного сектора заменят сетевым газоснабжением



Правительство Забайкальского края, Газпромбанк и ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по газификации частного сектора города Чита с использованием технологий по сжижению природного газа. Документ был подписан сторонами на площадке Петербургского международного экономического форума.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением поспособствует снижению уровня загрязнения воздуха в Чите и дальнейшей газификации региона. Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года, Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом.



– Нам выделены средства на ускоренную газификацию Читы. Мы построим локальные газовые сети, регазификационный центр, выделим сусбидию, чтобы 13 тысяч домов Читы, которые имеют сегодня печное отопление, имели возможность поставить газовые котлы, насосы и трубы, и мы запустили газовое отопление в дома. Для реализации проекта мы подписали соглашение, по которому нас обеспечат всеми необходимыми для этого ресурсами, – прокомментировал подписание губернатор Забайкалья Александр Осипов.