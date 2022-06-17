 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Улан-Удэ пансионат для престарелых будут строить днём и ночью

В Улан-Удэ пансионат для престарелых будут строить днём и ночью
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Зампред правительства Бурятии поручил срочно наращивать темпы строительства пансионата

Строительство пансионата для престарелых граждан в Улан-Удэ будет вестись в три смены, в том числе ночью. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время выезда на объект.

На сегодня строительная готовность здания около 60%, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.

Евгений Луковников сегодня до начала рабочего дня посетил объект и провёл рабочее выездное совещание с подрядной организацией, представителями управления капстроительства правительства Бурятии и министерства социальной защиты населения. Главная цель выезда – обсудить все нюансы строительства с подрядной организацией. В частности, к примеру, принято решение об установке ограждения перед витражными окнами. Такое ограждение изначально не было запланировано проектом. Однако, по словам Евгения Луковникова, ограждения необходимы, ведь пожилые будут передвигаться на инвалидных колясках.


Зампред правительства также обратил внимание на планировку комнат.

- Мы же рисовали с вами как распределить мебель, кровати, нужно сразу понять, как будет расстановка, чтобы сразу учесть все нюансы, - отметил Евгений Луковников

Он также обратил внимание и на количество рабочих. По словам подрядной организации, на объекте в настоящее время работают 130 человек. Однако этого недостаточно. Евгений Луковников дал поручение вести строительство пансионата в три смены

- По графику объект нам необходимо сдать в декабре этого года, работы ещё очень много, нужно наращивать темпы, тем более что ресурсы для этого все есть. Пансионат будем строить даже ночью, - добавил Евгений Луковников. 


Пансионат для престарелых граждан и инвалидов строят в микрорайоне Светлый. Он будет рассчитан на 150 мест. В составе комплекса предусмотрены помещения для социального обслуживания, для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. Здесь будут располагаться административные блоки с приёмно-карантинным отделением, пищеблок и культурно-массовый блок. Пищеблок – комплексное предприятие, обслуживающее пансионат, с обеденным залом на 114 мест, в том числе девять мест для инвалидов-колясочников. В пищеблоке будут располагаться обеденный зал, комната для кружковых занятий, библиотека-читальня с книгохранилищем, зрительный зал на 112 посадочных мест, в том числе 16 мест для инвалидов-колясочников, комната для артистов, два помещения для религиозных обрядов с кельями для священнослужителя, радиоузел, кладовая инвентаря, сауна, зал занятий спортом, лечебно-производственные помещения.

Один из главных – жилой блок. В составе пансионата на 150 мест предусмотрены пять двухэтажных жилых блока вместимостью по 30 человек каждый. Дом-интернат общего типа.

Строит пансионат подрядная организация ООО «Ремстрой».




пансионат строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пансионат для престарелых будут строить днём и ночью
В Улан-Удэ пансионат для престарелых будут строить днём и ночью
Общество, 17.06.2022
Зампред правительства Бурятии поручил срочно наращивать темпы строительства пансионата
В центре Улан-Удэ появится огромная открытка
В центре Улан-Удэ появится огромная открытка
Общество, 17.06.2022
В честь Дня города четыре дня будет работать вся праздничная подсветка
Скончался бывший зампредседателя комитета администрации главы Бурятии
Скончался бывший зампредседателя комитета администрации главы Бурятии
Общество, 17.06.2022
Доржи Бадмацыренов более 20 лет посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений
Театр «Байкал» приглашает на концерт «Моя Бурятия»
Общество, 17.06.2022
Яркую программу видели зрители во многих городах страны 
Бурятский артист проведёт в Чите концерт, посвящённый Виктору Цою
Бурятский артист проведёт в Чите концерт, посвящённый Виктору Цою
Общество, 17.06.2022
В этот день основателю группы «Кино» исполнилось бы 60 лет
В Бурятии жарко и дождливо
В Бурятии жарко и дождливо
Общество, 17.06.2022
В республике сегодня до +34 градусов 
В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен
В парке Улан-Удэ оживят персонажей живописных полотен
Общество, 16.06.2022
В столице Бурятии откроется «Улан-Удэнский вернисаж»
Французы увидят выставку о Чингисхане
Французы увидят выставку о Чингисхане
Общество, 16.06.2022
Она откроется в Нанте в 2023-2024 году
В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»
В День Улан-Удэ проведут турнир «Шах и Мат»
Общество, 16.06.2022
Соревнования станут одним из событий фестиваля интеллекта и творчества
Заслон от оспы обезьян: В Бурятию запретили завозить приматов и грызунов
Заслон от оспы обезьян: В Бурятию запретили завозить приматов и грызунов
Общество, 16.06.2022
Запрет не тотальный, есть некоторые возможности ввоза животных
В Улан-Удэ откроется международная выставка
В Улан-Удэ откроется международная выставка
Общество, 16.06.2022
Она посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому
В Забайкалье изучат флору и природные памятники региона
В Забайкалье изучат флору и природные памятники региона
Общество, 16.06.2022
Из экспедиции привезут новые образцы в коллекцию дендрария местного музея
Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города
Улан-удэнцы сопротивляются сносу дома в центре города
Общество, 16.06.2022
Переживают из-за сноса двухэтажного деревянного дома и его жители, и их соседи
Улан-Удэ станет «Городом спорта и профессий»
Улан-Удэ станет «Городом спорта и профессий»
Общество, 16.06.2022
В столице Бурятии День города отпразднуют в парках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^