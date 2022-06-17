В Улан-Удэ пансионат для престарелых будут строить днём и ночью













Строительство пансионата для престарелых граждан в Улан-Удэ будет вестись в три смены, в том числе ночью. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время выезда на объект.На сегодня строительная готовность здания около 60%, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.Евгений Луковников сегодня до начала рабочего дня посетил объект и провёл рабочее выездное совещание с подрядной организацией, представителями управления капстроительства правительства Бурятии и министерства социальной защиты населения. Главная цель выезда – обсудить все нюансы строительства с подрядной организацией. В частности, к примеру, принято решение об установке ограждения перед витражными окнами. Такое ограждение изначально не было запланировано проектом. Однако, по словам Евгения Луковникова, ограждения необходимы, ведь пожилые будут передвигаться на инвалидных колясках.Зампред правительства также обратил внимание на планировку комнат.- Мы же рисовали с вами как распределить мебель, кровати, нужно сразу понять, как будет расстановка, чтобы сразу учесть все нюансы, - отметил Евгений ЛуковниковОн также обратил внимание и на количество рабочих. По словам подрядной организации, на объекте в настоящее время работают 130 человек. Однако этого недостаточно. Евгений Луковников дал поручение вести строительство пансионата в три смены- По графику объект нам необходимо сдать в декабре этого года, работы ещё очень много, нужно наращивать темпы, тем более что ресурсы для этого все есть. Пансионат будем строить даже ночью, - добавил Евгений Луковников.Пансионат для престарелых граждан и инвалидов строят в микрорайоне Светлый. Он будет рассчитан на 150 мест. В составе комплекса предусмотрены помещения для социального обслуживания, для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. Здесь будут располагаться административные блоки с приёмно-карантинным отделением, пищеблок и культурно-массовый блок. Пищеблок – комплексное предприятие, обслуживающее пансионат, с обеденным залом на 114 мест, в том числе девять мест для инвалидов-колясочников. В пищеблоке будут располагаться обеденный зал, комната для кружковых занятий, библиотека-читальня с книгохранилищем, зрительный зал на 112 посадочных мест, в том числе 16 мест для инвалидов-колясочников, комната для артистов, два помещения для религиозных обрядов с кельями для священнослужителя, радиоузел, кладовая инвентаря, сауна, зал занятий спортом, лечебно-производственные помещения.Один из главных – жилой блок. В составе пансионата на 150 мест предусмотрены пять двухэтажных жилых блока вместимостью по 30 человек каждый. Дом-интернат общего типа.Строит пансионат подрядная организация ООО «Ремстрой».