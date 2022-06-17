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В Этнографическом музее Улан-Удэ родился ячёнок

В Этнографическом музее Улан-Удэ родился ячёнок
Общество,  Фото:пресс-служба этнографического музея
Детёныш пока не отходит от своей родительницы

Ранним утром 14 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ произошло пополнение: у яков появился на свет ещё один детёныш. До этого телёнок яка родился в этнозоосаду месяц назад.


 
Малыш ещё не самостоятельный и не отходит от мамы. Однако в скором времени он подрастёт, окрепнет и будет с любопытством знакомиться с окружающим его миром вместе со старшим братом.

- Вообще, яки – старожилы нашего зоосада. Здесь их содержат с самого основания отдела «Уголок живой природы», ныне этнозоосада, - сообщает пресс-служба музея. - На первый взгляд можно подумать, что это очень спокойные и медленные животные, однако, если они в игривом настроении, или же им грозит опасность, яки мигом преображаются. Они очень сильные и выносливые, а также устойчивы к низким температурам.

Напомним, что в апреле в этнографическом музее у четы волков родилось шесть волчат. Сейчас щенки подросли и часто показываются посетителям.
Улан-Удэ яки музей зоопарк Бурятия этнографический музей

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