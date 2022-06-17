В Этнографическом музее Улан-Удэ родился ячёнок

Ранним утром 14 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ произошло пополнение: у яков появился на свет ещё один детёныш. До этого телёнок яка родился в этнозоосаду месяц назад.
Малыш ещё не самостоятельный и не отходит от мамы. Однако в скором времени он подрастёт, окрепнет и будет с любопытством знакомиться с окружающим его миром вместе со старшим братом.
- Вообще, яки – старожилы нашего зоосада. Здесь их содержат с самого основания отдела «Уголок живой природы», ныне этнозоосада, - сообщает пресс-служба музея. - На первый взгляд можно подумать, что это очень спокойные и медленные животные, однако, если они в игривом настроении, или же им грозит опасность, яки мигом преображаются. Они очень сильные и выносливые, а также устойчивы к низким температурам.
Напомним, что в апреле в этнографическом музее у четы волков родилось шесть волчат. Сейчас щенки подросли и часто показываются посетителям.
- Вообще, яки – старожилы нашего зоосада. Здесь их содержат с самого основания отдела «Уголок живой природы», ныне этнозоосада, - сообщает пресс-служба музея. - На первый взгляд можно подумать, что это очень спокойные и медленные животные, однако, если они в игривом настроении, или же им грозит опасность, яки мигом преображаются. Они очень сильные и выносливые, а также устойчивы к низким температурам.
Напомним, что в апреле в этнографическом музее у четы волков родилось шесть волчат. Сейчас щенки подросли и часто показываются посетителям.