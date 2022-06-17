Санкт-петербургский музей представит в Улан-Удэ культуру кавказцев
В Бурятии откроется выставка «Традиционная культура народов Кавказа» из фондов Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. В этнографическом музее народов Забайкалья с 7 июля по 18 сентября представят один из самых интересных в этническом отношении регионов Земли.
- Разноликая традиция Кавказа будет показана через костюм – наиболее выразительный компонент любой народной культуры. Общекавказские формы одежды продемонстрирует мужской комплект, включающий черкеску, папаху и кинжал. Традицию Северо-Западного Кавказа представит адыгский женский костюм приталенного силуэта с распашным платьем, нагрудником и высокой шапочкой. Самыми архаичными костюмами на выставке будут дагестанские. Это войлочная одежда пастуха и аварский женский наряд с головным убором оригинальной формы. Контрасты культурного облика Южного Кавказа отразят костюм грузина-хевсура из шерстяной домотканины и праздничное одеяние армянки из дорогих покупных материалов, характерное для городской среды, - сообщает пресс-служба этномузея.
Костюмные комплексы будут дополнены отдельными предметами и аксессуарами: азербайджанскими набивными платками, вышитыми и кружевными деталями головных уборов грузинок и армянок, дагестанскими женскими украшениями. На выставке также будут представлены фотографии конца XIX – начала XX веков, позволяющие не только увидеть детали старинных костюмов, но и ощутить атмосферу традиционного быта народов Кавказа.
Возрастное ограничение 6+
Жителям Бурятии покажут одежду народов Кавказа
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